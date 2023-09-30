قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين إنها راضية عن عدم إنجابها، موضحة أنها أرادت أن تعيش حرة دون أي قيود.

وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج «كتاب الشهرة» الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية «الجديد»: «راضية جداً عن فكرة عدم الإنجاب، وأنا مش قد المسؤولية، كفاية مسؤوليات، عاوزه أكون حرة وأعيش للفن، خاصة أنه يأخذ الوقت كله، فيه أيام نشتغل 20 ساعة.. إمتى الواحدة تمارس أمومتها وتأخذ بالها من أولادها؟ لازم يبقى فيه اختيار، وأنا اخترت».

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها لم تكن نادمة على فكرة الإجهاض، لأن الأمومة عطاء وتضحية ويمكن أن تمارسها مع أشقائها أو أصدقائها المقربين، والعطاء والتضحية موجودان لديها. واختتمت حديثها عن مشاركتها في فيلم «الهلفوت» مع عادل إمام، قائلة إن دورها كُتب لنجمة قبلها هي الفنانة سعاد حسني، ولكنها اعتذرت عنه فقرر «الزعيم» ترشيحها للدور كوجه جديد في السينما «أُعطيت الفرصة بعد أن هاتفني «الزعيم» تليفونياً وأرسل لي السيناريو، ونال إعجابي وقتها».