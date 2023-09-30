ارتفعت أعداد ضحايا حادث انقلاب «ميكروباص» نتيجة انفلات أحد إطارات السيارة على الطريق الإقليمي بالمنوفية إلى تسع وفيات وستة مصابين بينهم حالات خطيرة، ومن بين الوفيات رضيع انفصل رأسه عن جسده.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن المنوفية شمال القاهرة تلقت إخطاراً من مركز شرطة الباجور مفاده ورود بلاغ من النجدة عن حادث مروع على الطريق الإقليمي به وفيات وحالات خطيرة، نتيجة حادث سيارة «ميكروباص».

وعلى الفور توجهت قوة أمنية من مديرية أمن المنوفية إلى مكان الحادث، وعثرت على حالات إصابات متفرقة بالجسد وحالات وفيات، وتم نقل المصابين والوفيات بسيارات الإسعاف إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثث من أجل تقديم تقرير صفة جنائية بأسباب الوفاة، وأمرت بانتداب لجنة من أجل رفع آثار الحادث من الطريق الإقليمي، والوقوف على أسبابه، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرضت قوات الأمن حراسة على السيارة المتسببة في الحادث وعدم نقلها من موقعها، انتظاراً لصدور قرار من جهات التحقيق حيال الواقعة، فيما لا تزال التحقيقات جارية حول الحادث الأليم.