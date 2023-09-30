رحل الفنان المصري المعروف محمد فريد عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 83 عاماً، تاركاً خلفه أدواراً ما زالت عالقة في أذهان جمهوره، إذ شارك خلال مسيرته الفنية في ما يقرب من 240 عملاً فنياً.

وكشفت ابنته أنه كان يعاني من سوء هضم وشبه انسداد معوي، إلى جانب انخفاض نسبة الهيموغلوبين والصوديوم في الدم.

وُلد الراحل في محافظة بني سويف بصعيد مصر عام 1940، وظهرت موهبته الفنية خلال فترة دراسته في الثانوية وحينها كان يمتلك موهبة العزف على الناي، وأجاد العزف كذلك على العود والكمان والطبلة، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد التخرج اتجه إلى عالم الفن ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، واستطاع بموهبته الوقوف أمام كبار النجوم والفنانين وعلى رأسهم الفنان عادل إمام والفنان محمود عبدالعزيز، وكُرم تقديراً لمشواره الفني بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى عام 2022.

قدم الفنان محمد فريد العديد من الأدوار المهمة مثل «أهلا بالسكان» و«ليالي الحلمية» و«محمود المصري» وأفلاماً مميزة مثل «الشيطانة التي أحبتني» و«راقصة قطاع عام». وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسل بركة الذي عرض عام 2019 من بطولة الفنان عمرو سعد وجسّد خلاله دور الحاج صالح.

ابتعد الفنان محمد فريد عن الساحة الفنية، وتحول المرض الذي أشيع عنه إلى حقيقة أدت إلى وفاته.