تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط في «صعيد مصر» بجمهورية مصر العربية، التحقيقات لكشف رحيل أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد، حيث تجري التحريات اللازمة حول سبب الوفاة.

حيث تم استدعاء أهل الزوجة والجيران، لمعرفة المترددين على الأسرة، فيما كشف مسؤول أمني لـ«عكاظ» أن التحريات جارية لمعرفة سبب الوفاة، متوقعاً أنها جناية، رافضاً الكشف عن سير التحقيقات من أجل سرعة الوصول إلى مرتكب الجريمة.

وكانت قرية «نجع سبع» في مركز أسيوط بمحافظة أسيوط، قد اتشحت بالسواد اليوم (السبت) بعد أنباء عن العثور على 5 جثث من أسرة واحدة داخل منزل، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً حول موقع الحادثة، ورفضت الاقتراب من مكان الجريمة، فيما انتقلت النيابة العامة المصرية إلى مسرح الواقعة، وأمرت بنقل الجثث إلى مشرحة المستشفى لمعرفة سبب الوفاة، كما طالبت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة عن الواقعة.

وكان مدير أمن أسيوط اللواء وائل نصار، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على 5 جثث داخل منزل بقرية نجع سبع، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وجود 5 جثث من أسرة واحدة داخل المنزل، تتضمن الأم «نهاد.م.م» (30 عاما)، وأبناءها «شيماء.م.ع» (11 عاما)، إسراء.م.ع (8 أعوام)، عبدالراضي.م (5 سنوات)، محمد.م (5 أعوام)، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.