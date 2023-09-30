أعلنت الشرطة الأسكتلندية عن وقوع عدد من الإصابات جراء تصادم قطارين في محطة أفيمور للسكك الحديدية في مرتفعات أسكتلندا.

وقالت الشرطة في بيان: إن الحادثة وقعت في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش في المحطة الواقعة على بعد 965 كم إلى الشمال من العاصمة البريطانية لندن.

وذكر البيان أنه «تم نقل شخصين إلى مستشفى ريجمور، فيما يتلقى عدد من الركاب الآخرين العلاج في مكان الحادثة، فيما لا تزال التحقيقات جارية».

وأشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن أحد القطارين قطار «فلاينغ سكوتسمان» بني قبل 100 عام، وكان أول قطار بخاري تتجاوز سرعته الـ 100 ميل في الساعة.