يكمل زعيم الشاشة العربية عادل إمام ثلاث سنوات على الغياب، منذ آخر مرة شوهد فيها حينما قدم مسلسل «فالنتينو». واختفى بعدها عن الساحة الفنية ليقضي وقته بين أسرته وأولاده.وتطارده الشائعات حول حالته الصحية بين الحين والآخر، وعلّق ابنه المخرج رامي إمام، على تلك الأخبار، مؤكداً أنهم باتوا معتادين عليها، معتبراً أن لكل مرحلة عمرية شائعات من نوع معين.ونفى إمام كل ما يقال، موضحاً أن والده بصحة جيدة.وتابع أنه يتفهم حب الجمهور له، لافتاً إلى أن كثرة الشائعات على الزعيم أمر طبيعي كونه غائباً عن الساحة، إلا أنه بصحة جيدة.وكانت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، قد أثارت الجدل بسبب تصريحات أدلت بها حول الفنان عادل إمام، وذلك بعد غيابه عن تكريمه في مهرجان المسرح القومي، إذ طالبت عائلة عادل إمام بالإفراج عنه حتى يحضر ويطمئن الجمهور على صحته، وتساءلت عما إذا كان من الصحيح اقتحام المنزل للاطمئنان عليه. وأشادت طبر بالفنانين الذين اقتحموا منزل عادل إمام للاحتفال بيوم ميلاده والاطمئنان على صحته قبل أشهر عدة.