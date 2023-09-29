يتربع بليزر المخمل على عرش الموضة النسائية في خريف وشتاء 2023-2024 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة. وأوضحت مجلة (Instyle) أنه يطل هذا الموسم بألوان جذابة مثل الأحمر، والوردي، والأزرق الباستيل، والأخضر الليموني، والبني بلون الشوكولاتة، والأخضر بلون الزيتون.ويأتي بليزر هذا الموسم بقصات مختلفة، حيث تمتاز بعض الموديلات بقصة انسيابية، في حين تتألق أخرى بقصة تسلط الضوء على الوسط.وأضافت المجلة أن بليزر المخمل يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقه مع بنطال جينز وحذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة بتنسيقه مع قميص وبوت الكاوبوي.ولإطلالة أنيقة تناسب العمل يمكن تنسيقه مع بنطال مخمل بنفس درجة اللون أيضاً.