كشفت شركة ميتا العديد من خصائص الذكاء الاصطناعي ومنتجاته التي ستتوفر قريبًا على واتساب، وذلك خلال حدثها السنوي (كونكت) Connect.

ونشرت خدمة التراسل الفوري عبر مدونتها نبذة عن حلول الذكاء الاصطناعي التي سوف تحصل عليها. وقالت «واتساب»: «لقد ألهمتنا الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي، والدور الذي يمكن أن يؤديه في مساعدة الأشخاص على تعزيز قدراتهم الإبداعية وإنتاجيتهم والارتقاء بمستوى رفاهيتهم فقط من خلال إرسال رسالة». وأضافت الخدمة: «ومع هذا الكم الهائل من المحادثات التي تجري في واتساب، نود مساعدة الأشخاص في جميع أنحاء العالم على الاستفادة من هذه التقنية الجديدة». وستطرح «واتساب» في البداية ثلاث خدمات جديدة للذكاء الاصطناعي مُقدمة من ميتا لتُمثِّل «كما نتوقع أولى خطوات رحلة قد تطول» من التجارب التي نخوضها معًا. إذ يمكن لبعض المستخدمين بدء اختبار المزايا التالية في المحادثات مع الأصدقاء وأفراد العائلة، وهي: ملصقات الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصق مخصص يمثل خاطرة أو فكرة مناسبة للدردشة. أما عن الميزة الثانية فهي: دردشات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم حلول ميتا لتقديم مزيد من المعلومات عن الموضوعات التي تهم المستخدم، كما يمكن طرح قضايا للنقاش في دردشة مجموعتك والتوصل لحل بشأنها، ومن ذلك: الحصول على وجهات نظر من عشرات الشخصيات التي أنشأتها ميتا، والتي تستجيب بطرق مثيرة للاهتمام.ومن خلال كتابة الأمر /imagine، أصبح بإمكان المستخدمين تسخير حلول الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور واقعية تعبِّر بها عن فكرة أو مكان أو شخص.وشددت واتساب على اهتمامها بمساعدة الأنشطة التجارية على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص وسرعتها من خلال استخدام ما يختارونه من حلول الذكاء الاصطناعي.وقالت: «نحن نعمل خلف الكواليس مع عدد قليل من الشركاء في الوقت الحالي وسنقدم المزيد من المعلومات بهذا الشأن خلال الأشهر القادمة».