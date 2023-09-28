أطلقت شركة قوقل تحديثا جديدا لنظام التشغيل (كروم أو إس) ChromeOS مع ترقيات مهمة، ومن ذلك: المظهر الجديد وبعض عناصر التحكم المفيدة في شحن البطارية، وإعدادات إمكانية الوصول إلى الألوان المميزة والمزيد.

ويعتمد (كروم أو إس) في إصداره المستقر ذي الرقم 117، فلسفة التصميم (ماتريال يو) Material You من قوقل، وهو المظهر الجديد الجذري الذي قُدِّم مع نظام أندرويد 12 في عام 2021.

ويظهر التغيير بشكل بارز في عرض الإعدادات السريعة المعاد تصميمه، الذي يحتوي الآن على أزرار مستطيلة يسهل تحديدها وقراءتها لشبكة (واي فاي) والبلوتوث، والإعدادات الأخرى مقارنة بالأيقونات الدائرية الصغيرة السابقة.

وحسب مواقع تقنية ستحصل أجهزة (كروم أو إس) المحدثة أيضًا على لوحة إشعارات جديدة في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة، مما يتيح لك وصولًا أسهل إلى الرسائل الجديدة، ورسائل البريد الإلكتروني، والتنبيهات الأخرى من التطبيقات.

ويحصل التقويم أيضًا على طريقة العرض المحدثة Up Next مع إمكانية الانتقال بسهولة إلى مكالمات الفيديو، وبالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات جديدة للخصوصية توضح متى تكون الكاميرا والميكروفون قيد الاستخدام في منطقة الحالة أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.