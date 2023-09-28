رحلت عن عالمنا، اليوم «الخميس»، المطربة المصرية من جذور لبنانية نجاح سلام، عن عر يناهز الـ 92 عاماً، بعد مشوار فني طويل، قدمت فيه عدداً من الأغاني المصرية أبرزها يا أغلي اسم في الوجود يا مصر.

وأعلنت سمر سلمان العطيفي ابنة الفنانة الكبيرة نجاح سلام، وفاة والدتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» قائلة: «وانتهي المشوار يا عروبة ماما في رحاب الله».

والراحلة ممثلة ومطربة لبنانية مولودة في بيروت جدها الشيخ عبدالرحمن سلام مفتى لبنان وأبوها هو الملحن وعازف العود محيى الدين سلام، وأخوها الصحفي عبدالرحمن سلام، تزوجت من أستاذ جامعي هو سلمان سعد، وفي عام 1955 تزوجت من الفنان محمد سلمان، وانفصلا بعد 9 أعوام وأنجبت منه. عملت في راديو الشرق وغنت للمرة الأولى أمام الجمهور عام 1948، واشتهرت بأغنيات منها: «يا جارحة القلب» «برهوم» «عايز جواباتاك» «بدى عريس» «ميل»، ثم سافرت إلى القاهرة ولحن لها كل من السنباطي وعبدالوهاب، ثم أقامت في دمشق حتى عام 1953، وفى عام 1956 اشتهرت بأغنية «يا أغلى اسم في الوجود»، وأسست شركة إنتاج، واستقرت في مصر أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، وفى عام 1998 ارتدت الحجاب، لكنها لم تبتعد عن الغناء.