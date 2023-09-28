تعمل شركة أدوية يابانية ناشئة على تطوير دواء جديد يحفز إنبات أسنان جديدة للبشر بدل التي تفقد، وهو العقار الذي قد يكون الأول من نوعه في العالم، وتهدف الشركة إلى طرح الدواء في الأسواق بحلول 2030.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المتوقع أن تبدأ شركة (توريجيم بيوفارما) التي تمولها جامعة كيوتو، تجارب سريرية على البالغين الأصحاء بحلول يوليو 2024، للتأكد من سلامة الدواء، بعد أن نجح الفريق في إنبات أسنان جديدة للفئران في عام 2018.يشار إلى أنه لدى معظم البشر براعم أسنان قابلة لتصبح سناً جديدة، إلى جانب الأسنان اللبنية والدائمة، رغم أنها عادة لا تتطور وتضمر في وقت لاحق.