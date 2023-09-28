في إنجاز طبي غير مسبوق، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء أول عملية زراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم، لمريض سعودي في العقد السادس من العمر، عانى من الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) وسرطان الخلايا الكبدية (HCC).وأوضح قائد الفريق الطبي المنفذ للعملية والمدير التنفيذي لمركز التميز لزراعة الأعضاء البروفيسور ديتر برورينج، أن هذا الإنجاز النوعي يؤكد التزام «التخصصي» بالابتكار الطبي وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن النجاح المتحقق لعمليات زراعة الكبد الروبوتية بالكامل، يمثّل نقلة محورية في تاريخ زراعة الأعضاء، وتؤكد مكانة «التخصصي» مركزاً رائداً عالمياً في هذا المجال.وتفرّد «التخصصي» عالمياً بتنفيذه عملية زراعة كبد كاملة بالروبوت في مرحلتي الاستئصال والزراعة، وذلك بعد أن كان يعتمد نهجاً يجمع بين الجراحتين التقليدية والروبوتية في تنفيذ عملية الزراعة، ويعتمد كلياً منذ 2018م، على الجراحة الروبوتية في استئصال الكبد جزئياً من المتبرعين الأحياء.وتتميز زراعة الكبد الروبوتية بالكامل عن غيرها، بإحداث شقوقٍ أصغر في جسم المريض، وتقليل مدة الشفاء، كما تقلل احتمالية حدوث المضاعفات، وذلك على خلاف زراعة الكبد التقليدية أو النهج الهجين؛ الذي يتضمن إحداث شق في جسد المريض يصل طوله لـ15 سم، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات قد تصيب 50% من الحالات، وتستوجب مدة إقامة أطول في المستشفى.