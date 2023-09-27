في واقعة جديدة تعيد إلى الأذهان جريمة مقتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف، شهدت منطقة صلاح سالم في العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة، حين أنهى شاب حياة فتاة بطلق ناري أمام المارة، (الثلاثاء)، بعد أن رفضت استكمال علاقتها معه.

تفاصيل الواقعة بدأت بينما كانت الفتاة تسير في شارع صلاح سالم، وتتبعها خطيبها السابق وحاول الحديث إليها وعندما رفضت الوقوف معه، أخرج سلاحاً نارياً كان بحوزته وسدد لها رصاصة استقرت في صدرها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وتم نقل جثة الفتاة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وفقاً لموقع «الأسبوع».

من جانبه، أوضح شقيق الفتاة أنها كانت مخطوبة لهذا الشاب منذ سنوات عدة، لكنهما انفصلا أخيراً لخلافات شخصية، مشيراً إلى أن الجاني حاول الرجوع إليها أكثر من مرة لكنها رفضت. وأضاف أن المتهم هددها أكثر من مرة، وكان يتعمد مضايقتها في الشارع، معقباً: «لم أتوقع أنه قد ينفذ تهديداته لكنه قتلها أمام الناس».