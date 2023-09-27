تحول حفل زفاف إلى مأساة بعد أن اندلع حريق في قاعة للأعراس بمدينة الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق مساء أمس (الثلاثاء)، أسفر عن وفاة 100 وإصابة 150 آخرين كحصيلة أولية حسب وزارة الصحة العراقية.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه وزارتي الصحة والداخلية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات المجاورة باستنفار الجهود كافة للسيطرة على الحريق وإنقاذ المحاصرين داخل القاعة.

وأضاف البيان أن السوداني وجّه محافظ نينوى بالوقوف على تداعيات الحريق وإغاثة المتضررين من الحادث المؤسف.

وقال الدفاع المدني العراقي إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق ناجم عن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، ما أدى إلى اندلاع النيران داخل القاعة، إضافة لافتقار قاعة الحفل إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة.