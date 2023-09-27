سيكون الأسبوع القادم موعداً لآخر قمر عملاق لسنة 2023، ويحمل اسم «قمر الحصاد»، وفق «بزنس إنسايدر»، وذلك الجمعة 29 سبتمبر الجاري، إذ سيبدو القمر المكتمل أقرب وأكثر إشراقاً من البدر المعتاد. والقمر العملاق نوع من أنواع البدر الذي يمكن أن يظهر أكبر بنسبة تصل إلى 14 % وأكثر سطوعاً بنسبة 30 % من القمر المكتمل النموذجي في أشهر العام، وذلك لأنه يقع في أقرب نقطة له من الأرض، تسمى الحضيض، وفقاً لوكالة ناسا.ويحمل بدر هذا الشهر اسم «قمر الحصاد»، ويعرف بأنه اكتمال القمر الذي يحدث مع اقتراب الاعتدال الخريفي في سبتمبر من كل عام، وهذا يعني بالتأكيد نهاية الصيف والدخول الرسمي للخريف.