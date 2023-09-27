أثار تصريح الفنانة ياسمين صبري، حول تشبيهها دائماً بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة حياة نجم كرة القدم العالمية، كريستيانو رونالدو، الجدل والنقاش لاسيما بعد أن بررت السبب لتمتعهما بنفس درجة لون البشرة.وقالت: «يمكن عشان نفس لون جلدها، والروح والمنظر، وإحنا عندنا مشكلة كعرب إننا بنمجد قوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة ثقافية».وذكرت في حوار تلفزيوني، أنها لو لم تكن ممثلة لكانت سيدة أعمال أو محامية.