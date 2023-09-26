أكدت «واتساب» إنها لن تدعم الهواتف الذكية التي لا تعمل بالإصدار 5.0 وما بعده من نظام التشغيل أندرويد، وذلك اعتبارا من الشهر القادم.

وتدعم «واتساب» حاليًا العمل على أي هاتف ذكي يعمل بالإصدار 4.1 وما بعده من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة قوقل، أو بالإصدار 12 وما بعده من نظام (آي أو إس) التابع لشركة آبل، أو الإصدار 2.5.0 وما بعده من نظام التشغيل (كايو أو إس) KaiOS، ومن ذلك هاتفا (جيوفون) JioPhone، و(جيوفون 2) JioPhone 2.

وفي إجابة نُشرت حديثًا على صفحة الأسئلة الشائعة، ذكرت «واتساب»، المملوكة لشركة ميتا، أنه اعتبارا من 24 أكتوبر 2023، سيكون الحد الأدنى لدعم تطبيقها من نظام أندرويد هو الإصدار 5.0.

وبرّرت «واتساب» القرار بأنه يأتي لمواكبة أحدث التطورات في مجال التقنية التي تجعلها تتوقف بصورة روتينية عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردها لدعم أحدث الأنظمة.

وإذا توقفت «واتساب» عن دعم نظام التشغيل الخاص بالمستخدم، فسوف يُرسل إليه إخطار وتذكير عدة مرات لترقية أجهزته لمواصلة استخدام الخدمة.