أحبطت الجمارك التركية، تهريب 17 كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين المخدرة بمطار إسطنبول الدولي بلغ قيمتها ملايين الليرات التركية، تمّت تخبئتها داخل سجادتين.

وكشفت وزارة التجارة التركية أن فرق إنقاذ الجمارك عثرت، أمس الاثنين، على كمية من مادة مخدّر ميثامفيتامين تمّت تخبئتها داخل سجادة عند قيامهم بفحص البضائع التي وصلت إلى قسم الشحن السريع في مطار إسطنبول الدولي.

وبحسب الوزارة فقد تمكّنت فرق الجمارك من العثور على تلك المادة بمساعدة من كلابٍ بوليسية مدرّبة. ومن ثم قاموا بإجراء فحصٍ للمواد التي تمّت تخبئتها داخل سجادتين، لتبين نتائج العينة المأخوذة منها أنها مادة ميثامفيتامين الممنوعة من التداول.

وكانت المواد المخدرة والبالغ قيمتها نحو 18 مليون ليرة تركية، قد تمّت تخبئتها داخل سجادتين، وفق البيان الصادر عن الوزارة قبل ساعات.