اخترق هاكر كويتي موقع وزارة الدفاع الأمريكية واطلع على مواقع حساسة للأسلحة، وعرض علاقة بلاده بحليف لها والأمن القومي للخطر، وأعلن الهاكر، الذي استهدف وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي، عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع.

ووفقاً لصحيفة «الرأي» المحلية فإن الـ«هكر» البالغ من العمر 28 عاماً، تنظر محكمة الجنايات الكويتية في قضيته، مشيرة إلى أنه أمهل الوزارة 7 أيام إذا أرادت استرجاع البيانات مقابل دفع «الفدية» المطلوبة، أو أنه سيقدم على بيع البيانات لمن يدفع، وحدد مبلغ «الفدية» المطلوبة بـ 15 بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أمريكي).