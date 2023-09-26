ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة سولاويزي شمال إندونيسيا.



وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع في البحر على بعد 36 كيلومتراً جنوب شرقي جزيرة كاراتونج، وعلى عمق 115 كيلومتراً.



ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.



كما ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، جزيرة سارانجاني الفلبينية.

وأوضح المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 4.54 ميل شمال العاصمة الفلبينية مانيلا، وعلى عمق 155 ميلاً.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.