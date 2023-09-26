في أعماق كهف على عمق 700 قدم تحت الأرض، عثر العلماء على بركة لم يرها البشر من قبل، وتبدو وكأنها مليئة بسائل حليبي غامض. وأطلق موظفو حديقة كارلسباد كافيرنز الوطنية في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة على المسبح الأزرق الغريب اسم «المشهد الرائع»، وهو محاط بصخور بيضاء بلورية. وبينما تبدو المياه عكرة ذات صبغة كريمية، لا يوجد حليب سحري هنا، وهو مجرد وهم بصري، والمياه في الواقع صافية تماماً.وقال قائد البعثة ماكس ويسشاك، إنه يعتقد أن المياه جاءت من مياه الأمطار القديمة التي تسربت عبر السقف المصنوع من الحجر الجيري. وحدث هذا الاكتشاف الرائع على عمق 700 قدم أسفل كهوف كارلسباد في كهف ليتشوجويلا، وهو أحد أكبر وأعمق الكهوف المعروفة في العالم بحسب ديلي ستار.