عادت الشابة الأمريكية غريس ستانك (21 عاماً) لتتألق مجدداً، بعد أن فازت بلقب ملكة جمال أمريكا لتدرس الهندسة النووية، كونها تعتقد بأن الطاقة النظيفة لها فوائد عديدة فهي تمنح الولايات المتحدة 20% من الكهرباء، ولأن تلك الصناعة أنقذت والدها مرتين من السرطان.ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فإن ملكة جمال أمريكا تعتقد بأن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى المزيد من محطات الطاقة النووية.