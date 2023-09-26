اكتشف العلماء الصينيون أن العام الحالي سيكون الأكثر سخونة على الإطلاق وسيحطم الرقم القياسي لمتوسط درجات الحرارة على الأرض المسجل في عام 2016. وقالت الخدمة الصحفية لمعهد فيزياء الغلاف الجوي التابع لأكاديمية لعلوم الصينية إن الأرقام القياسية تعود إلى تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. وقد تم نشر دراسة بهذا الشأن في مجلة علمية صينية.وجاء في تقرير نشرته أكاديمية العلوم: «قام العلماء بتحليل البيانات التي تم جمعها في إطار قاعدة بيانات المناخ الصينية، فتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن عام 2023 هو فعلاً ثالث أكثر الأعوام حرارة في التاريخ بعد العامين القياسيين 2016 و2020، مع ذلك فإن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع».