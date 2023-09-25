أبدت الفنانة المصرية المعروفة ليلى علوى حبها الشديد للمملكة، وقالت إن المشهد الفني في السعودية فاق الخيال وكل التوقعات، وما يحدث من تطورات حالياً على أرض الواقع من خلال الحفلات الكبرى التي يحييها كوكبة من نجوم الفن من مصر والوطن العربي شيء جميل وراق أسعد الجميع.

وقالت ليلى علوي خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا بعشق السعودية وبحب السعودية وأهل السعودية الطيبين بلا حدود ودي محبة خاصة»، وأضافت: «السعودية حققت حاجات كتيرة جدا وإنجازات فنية رائعة زي مهرجان البحر الأحمر اللي اتكرمت فيه السنة اللي فاتت، وصناعة السينما اللي أنا بعشقها اللي قايمة على الشباب من سيناريو وتصوير، بنروح نتفسح هناك».

ويعد آخر أعمال ليلى علوي هو فيلم «شوجر دادي» الذي عرض مؤخرا، وضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: تامر هجرس، جوهرة، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، وعددا آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

وتنتظر ليلى علوي عرض فيلم «آل شنب» ويضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم: سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، وعددا آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج أيتن أمين، وأيضًا تنتظر فيلم «التاريخ السري لكوثر» وهو من بطولة زينة، أحمد حاتم، إيناس كامل، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.