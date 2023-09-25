عالم الزلازل الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر ويتوقع مكان حدوثه.

عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ليشعل الجدل مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور حديث توقع فيه زلزالاً مدمراً بقوة كبيرة.

وقال هوغربيتس في منشور على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «الشكل (إم) يمثل زلزالاً قوياً، والمناطق المحددة لوقوعه تقريبية».

ونقل عالم الزلازل في منشور آخر تحذير الهيئة الجيولوجية SSGEOS الذي نشرته على «إكس»، وجاء فيه: «تقلبات قوية جداً. يمكن أن تصل قوة النشاط الزلزالي إلى 7.5 درجة أو أكثر».

كما ذكر هوغربيتس تحذير SSGEOS بأنه «يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر».

وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، وخلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل ثلاثة أيام.

وفي المقابل، يصرّ العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.