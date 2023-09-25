حُكم على القاتل فيلافورتي بالسجن لمدة 35 عاماً، بتهمة القتل العمد بعد قتله امرأة أحبته عبر الإنترنت، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.وأجرى ضابط البحرية الأمريكية السابق ريمي أديليكي بحثاً حول كيفية استغلال المجرمين للفقراء واليائسين، واستشهد بحالة بلانكا أريلانو، المكسيكية التي تم خداعها بالسفر لمسافة 3,000 ميل إلى بيرو، لمقابلة حبيبها الجديد عبر الإنترنت.ولم تتم رؤيتها على قيد الحياة مرة أخرى، وبعد أسابيع قليلة من اختفائها، بدأت أجزاء من جسدها تظهر على شاطئ هواتشو في بيرو.ووصف أديليكي كيف جرفت المياه رأس الضحية وذراعيها وساقيها، إضافة إلى جذعها الذي تمت إزالة معظم أعضائه الداخلية جراحياً.وأضاف أديليكي: تم القبض على الرجل؛ لأنه كان يبيع أعضاءها في السوق السوداء.. حتى أن القاتل البالغ من العمر 37 عاماً خوان بابلو فيلافورتي، قام بتحميل مقاطع فيديو لنفسه وهو يقوم بتشريح جسدها على تيك توك.