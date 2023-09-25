بعد 4 سنوات على آخر دور تمثيلي لها، تستعد نجمة سلسلة أفلام «هاري بوتر» إيما واتسون، للالتحاق بجامعة أوكسفورد، بدوام جزئي لدراسة «فن الكتابة الإبداعية»، ظهرت آخر مرة على الشاشة في فيلم Little Women لعام 2019.ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن مصدر مقرب من الممثلة البريطانية إيما واتسون (33 عاماً)، أنها متحمسة للعودة إلى الدراسة الجامعية التي من المرتقب أن تمتد لعامين، وستتوزع ما بين الحضور الإلزامي في الجامعة، ومحاضرات عن بُعد.ووفقاً للموقع الرسمي للجامعة على الإنترنت، تبلغ تكلفة الدورة نحو 24 ألف دولار على مدار العامين، وتتألف من مرحلتين توجيهيتين، ثم موضع بحثي واحد، تحصل في نهايته على شهادة تخصص في الكتابة الإبداعية.