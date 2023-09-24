يتربّع الكرزي الداكن (Dark Cherry) على عرش ألوان طلاء الأظافر في خريف 2023، ليمنح المرأة إطلالة «لذيذة» تنطق بالجاذبية والأناقة. وأوضحت مجلة (Jolie) أن اللون الكرزي الداكن هو إحدى درجات اللون الأحمر الجذاب، الذي يمتاز بطابع مثير وساحر يكتنفه الغموض، مشيرة إلى أنه يضفي على الأظافر مظهراً لافتاً للأنظار يشع بالحيوية والدفء.وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أنه ينبغي أولاً وضع طبقة رقيقة من الطلاء الأساسي (Base Coat)، التي تحول دون تصبغ الأظافر باللون.وبعد وضع طبقة اللون الكرزي الداكن ينبغي وضع طبقة من الطلاء النهائي (Top Coat)، التي تضفي على اللون لمسة نهائية لامعة من ناحية وتجعل تأثيره يدوم طويلاً من ناحية أخرى.