بعض أنواع السرطان قد لا تظهر أية أعراض في المراحل المبكرة، وهذا يعني أنه من الصعب للغاية اكتشافها، ما يجعل التشخيص والعلاج أكثر صعوبة.وهناك نحو 167 ألف حالة وفاة بالسرطان في المملكة المتحدة كل عام؛ أي نحو 460 حالة وفاة كل يوم.. ووفقاً لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن اكتشاف المرض في أقرب وقت ممكن ينقذ الكثير من الأرواح.ومن السرطانات التي يصعب اكتشافها في المراحل المبكرة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية، سرطان الأمعاء، إذ غالباً ما يُظهر أعراضاً قليلة أو معدومة في وقت مبكر، وتشمل علاماته النزيف أو التغيرات في عادات الأمعاء الطبيعية، مثل البراز اللين، أو التبرز المتكرر أو الإمساك..