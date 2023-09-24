اتهمت السلطات الصينية الولايات المتحدة الأمريكية باختراق الخوادم الخاصة بشركة «هواوي» بصورة مستمرة منذ 2009، ضمن حملة موسعة لسرقة البيانات من أهداف صينية.وقالت وزارة الأمن الوطني الصينية في منشور على حسابها الرسمي بتطبيق (وي شات)، «إن وحدة عمليات التدخل المتخصص التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية بدأت هجماتها ضد (هواوي) في 2009، وأنها استمرت في مراقبة خوادم الشركة منذ ذلك الحين».