في خطوة لتكريم النساء المحجبات، كشفت بريطانيا عن تمثال هو الأول من نوعه في العالم يمثل سيدة ترتدي الحجاب في مدينة برمنغهام ثاني أكبر مدن المملكة المتحدة، ويحمل اسم «قوة الحجاب» وهو من تصميم الفنان لوك بيري.

التمثال كتب على قاعدته عبارة «من حق المرأة أن تكون محبوبة ومحترمة، مهما كانت اختياراتها من الملابس، فقوتها الحقيقية في قلبها وعقلها».

يبلغ طول التمثال 5 أمتار فيما بلغ وزنه قرابة 1000 كيلوجرام، فيما أشارت صحف بريطانية إلى أنه سيتم تنصيب التمثال في منطقة سميثويك - ويست ميدلاندز، في شهر أكتوبر القادم.