لم يتوقع رجل نيجيري أن هدفه لدخول موسوعة غينيس قد ينتهي بفقدان بصره.

وفي التفاصيل، استمر تمبو إيبيري بالبكاء لمدة أسبوع في سعيه لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ما تسبب له بالصداع وتورم العينين والوجه، ودخول المستشفى، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومن جهتها ذكرت «بي بي سي» أن الرجل ادعى أنه أصيب بالعمى لمدة 45 دقيقة بسبب البكاء المستمر.

ولم تكشف «بي بي سي» عن سبب إصابته بالعمى مؤقتاً، ومع ذلك قد يكون الإحساس ناتجاً عن الصداع وزيادة الضغط في العين.

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها تمبو إلا أنه لم يتقدم رسمياً بطلب للحصول على موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لذا لن يتم الاعتراف بمحاولته.