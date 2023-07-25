تستعد شركة أبل، لتقديم مفاجأة لعشاق التصوير الفوتوغرافي في هاتف «آيفون 16 برو ماكس»، وفقاً لما ذكر موقع «فوربس» عن الحساب المختص بتسريبات الأخبار التقنية والمعروف باسم «Digital Chat Station»، الذي أضاف، أن كاميرا هاتف «آيفون 16 برو ماكس» سوف تحتوي على مزايا كبيرة مقارنة بالنسخة الأخيرة من الهاتف.وأوضح حساب التسريبات التابع لموقع «Weibo» الصيني، أن الترقيات الجديدة المتوقعة تتضمن 5 مزايا جديدة، هي:مستشعر كاميرا رئيسي أكبربصريات عدسة محسّنة نوعيةعدسة «تقريب فائقة» أقوى من «الزوم»كاميرا Super Telephoto بطول بؤري 300 ملمتكبير أعلى من التكبير في المنظار 6x