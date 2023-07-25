وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيراً مهماً بعدم ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف في بعض مناطق المملكة، ما قد يؤدي إلى حدوث حرائق لا قدر الله.وحدد الدفاع المدني 5 أشياء خطرة، مشدداً على ضرورة خلو المركبة منها، وهي: الشواحن المتنقلة، والولاعات، وعبوات الغاز المضغوطة، العطور، إضافة إلى عبوات سائل ومعقم اليدين، لما تشكله من خطر عند تعرضها لدرجات الحرارة العالية.وفي تحذير آخر، نبه الدفاع المدني من تمديد الأسلاك الكهربائية عبر النوافذ والأبواب ومن تحت السجاد، محذراً من تمديد الوصلات الكهربائية بهذه الطريقة، مما يسبب مخاطر الصعق والتماس الكهربائي.