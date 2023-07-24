شهدت منطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة المصرية اليوم (الإثنين)، اندلاع حريق في سيارة مواد بترولية نتج عنه إصابة 20 شخصاً باختناق، جرى نقلهم لعدد من المستشفيات.

وتلقى مدير أمن البحر الأحمر اللواء محيي سلامة إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حريق هائل بشاحنة مواد بترولية في منطقة سهل حشيش جنوب الغردقة، وتم الدفع بـ15 سيارة إسعاف وسيارات الدفاع المدني إلى الموقع، حيث تمت السيطرة على الحريق والانتهاء من عمليات التبريد.

وأكد مصدر طبي أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ولا توجد أي حروق، واقتصرت الإصابات على اختناقات، وفقاً لـ«المصري اليوم».

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.