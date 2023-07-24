ينتظر أن تعلن منصة تويتر عن ميزة جديدة تتيح لحسابات المؤسسات الموثقة الإعلان عن الوظائف الخالية المتاحة لديها، كما تتيح للمستخدمين رؤيتها والبحث عنها داخل المنصة.

وعلى رغم عدم الإعلان رسميا حتى الآن، إلا أن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى قرب إطلاقها، ومنها إنشاء تويتر حساب “TwitterHiring@” وهو حساب موثق خاص بالميزة المنتظرة أُنشئ حديثًا، كما مكنت تويتر بعض المؤسسات، مثل مؤسسة “ورك ويك Workweek” من الوصول إلى هذه الميزة ونشر قوائم بفرص العمل المتاحة لديها.

وستسمح تويتر للشركات والمنظمات بنشر 5 وظائف متاحة بحد أقصى بشكل مبدئي، مع إمكانية الوصول إلى عدد ضخم من المستخدمين.

وكان إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، قد أبدى سابقًا اهتمامه بإضافة مزايا إلى المنصة تتعلق بالوظائف، كما اشترت تويتر نفسها منصة التوظيف عبر الإنترنت “لاسكي Laskie”، وهي تُعد أول صفقة كبرى لتويتر تحت قيادة ماسك.

وستدخل تويتر عند إطلاق ميزتها المنافسة مع منصات أخرى متخصصة مثل شبكة التواصل الاجتماعي المهنية “لينكد إن”، التابعة لمايكروسوفت.