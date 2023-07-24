أعلن مالك «تويتر» إيلون ماسك والمديرة التنفيذية للشركة ليندا ياكارينو اليوم الشعار الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي، الذي يحتوي على الحرف إكس (X) باللون الأبيض على خلفية سوداء، وذلك بديلًا عن شعار الطائر الأزرق المألوف الذي رافق تويتر منذ تأسيسها عام 2006.

واتبعت ياكارينو أُسلوب ماسك في التغريد: «لقد وصلت (إكس)! هيا بنا نفعلها». ونشرت صورة للشعار الجديد وهو مُسْقَطٌ على مكاتب الشركة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأصبح اسما كل من ماسك وياكارينو يحتويان على شعار الحرف (إكس)، كما أن الشركة أزالت شعار الطائر الأزرق ووضعت مكانه الحرف (إكس).

وانقسم المغردون إلى فريقين: فريق مرحب بالشعار الجديد، وفريق ناقد له، منذ بدء حملة التغيير في الشعار، إذ أصبحت وسوم، مثل: #GoodbyeTwitter (وداعًا تويتر) و #TwitterX من ضمن أكثر المواضيع تداولًا في المنصة.

ونشر ماسك في تغريدة أمس (الأحد) أنه يريد تغيير شعار تويتر، واستطلع آراء ملايين المتابعين بشأن إن كانوا يفضلون تغيير نظام ألوان الموقع من الأزرق إلى الأسود.

ونشر ماسك صورة للحرف (إكس) وهو يومض باللون الأبيض على خلفية سوداء، وقال إنه يتطلع إلى تغيير شعار تويتر، ونشر مغرِّدًا: «وسرعان ما سنودِّع علامة تويتر التجارية، وتدريجيًا جميع الطيور».

يُشار إلى أن فريقًا مكونًا من ثلاثة أفراد صمم شعار الطائر الأزرق، وغرد (مارتن غراسر)، أحد المصممين، قائلًا: «صُمم الشعار ليكون سهلًا، ومتوازنًا، ومقروءًا بأحجام صغيرة جدًا تقريبًا، وذلك على غرار حرف e صغير».

يُشار إلى أن ماسك، الذي استحوذ على تويتر أواخر شهر أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي، أكد مرارًا وتكرارًا أنه يخطط لجعل تويتر منصة شاملة، على غرار خدمة (وي شات) WeChat الصينية، وقد غيّر في وقت سابق من العام الحالي اسم أعمال تويتر إلى إكس كورب (X Corp) أو اختصارًا (إكس).

وأكدت ياكارينو أمس (الأحد) هذه الرؤية: «(إكس) X هي الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود، المتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات/ الخدمات المصرفية، مما ينشئ سوقًا عالميًا للأفكار، والسلع، والخدمات، والفرص. فبدعم من الذكاء الاصطناعي سوف تربطنا (إكس) جميعًا بطرق بدأنا الآن تخيلها».

وفي إطار التغيير الشامل أيضًا، أصبح العنوان الرسمي لمنصة تويتر، إضافة إلى العنوان الحالي twitter.com، هو: x.com.

وحسب مواقع تقنية كان ماسك قد اشترى النطاق x.com عام 2017 من شركة المدفوعات (باي باي) PayPal، قائلًا إن له «قيمة عاطفية». وشارك ماسك في تأسيس موقع x.com كمصرف عبر الإنترنت عام 1999، ثم تحول لاحقًا إلى (باي باي).