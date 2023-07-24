فرصة للمصورين الطموحين للفوز بمجموعة متنوعة من الجوائز عند المشاركة في مسابقة XMAGE 2023

يبحث هواة التصوير الفوتوغرافي هذه الأيام عن أفضل كاميرا توفّرها الهواتف الذكية الجديدة كي تتيح لهم التقاط اللحظات الثمينة في حياتهم. ولحسن الحظ، أضاف هاتف HUAWEI P60 Pro بعداً جديداً بالكامل للأسلوب الذي نرى من خلاله العالم حولنا ونلتقط مشاهده. فهذا الهاتف الجديد يقدّم تجربة تصوير لا مثيل لها، حيث تتيح لك «رؤية ما لم تره من قبل».

هاتف HUAWEI P60 Pro

والسرّ يكمن في نظام التصوير Ultra Lighting XMAGE الخاص بهاتف P60 Pro... وبشكل أكثر تحديداً، الكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة، البالغة دقّتها 48 ميجابكسل والتي تتميّز بأكبر فتحة عدسة F1.4 في القطاع. فقد صمّمت لمساعدتك على اكتشاف والتقاط الجمال غير الظاهر في حياتك اليومية. ويمكن لهذه الكاميرا أن تسمح بدخول الضوء أكثر من أي كاميرا لهاتف ذكي آخر في السوق. وهذا يعني أنّه حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، يمكنك التقاط صور واضحة وعالية الدقة من دون فقدان أي من التفاصيل.

تصوير صادق خفجي

ويرتقي هاتف HUAWEI P60 Pro بالتصوير الفوتوغرافي إلى مستوى أعلى من خلال منحك فتحة قابلة للتعديل تلقائياً تراوح بين F1.4 وF4.0، اعتماداً على ظروف التصوير. وتتكيّف هذه الفتحة مع ظروف الإضاءة ونوع المنظر المستهدف، ما يتيح لك الحصول على اللقطة المثالية في كل مرّة.

تصوير لطيف باسم

لا تنخدع بالصورة أعلاه. إنها ليست صورة داخل صورة، بل لقطة واحدة لقاعة المرايا في محافظة العلا السعودية، وقد تم التقاطها بهاتف HUAWEI P60 Pro. فهو أكبر مبنى من المرايا في العالم، وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وموقع جذب لا بدّ من زيارته، حيث يقع عند مفترق طرق الثقافات العريقة. ويعكس هذا المعلم الرائع جمال الوادي الصحراوي والسماء المرصعة بالنجوم، ما يخلق سراباً سوريالياً. وقد تمكنت الكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة في هاتف HUAWEI P60 Pro من التقاط جمال السماء الحقيقية المليئة بالنجوم وكذلك السماء داخل المرآة.

أفضل كاميرا هاتف ذكي على DXOMARK

في المقابل، يشهد خبراء رائدون في أنظمة التصوير على قدرات الكاميرا القوية في هاتف.HUAWEI P60 Pro وقد تم تتويج الهاتف الرائد كأفضل كاميرا لهاتف ذكي من قبلDXOMARK، وهي هيئة راسخة تجري اختبارات علمية على معدات التصوير والكاميرات الرقمية وأنظمة كاميرات الهواتف الذكية. سجل الهاتف إجمالي 156 نقطة لأداء الكاميرا، متجاوزًا المتصدر السابق بـ 3 نقاط.

جوائز XMAGE Awards 2023

تقدّم هواوي أيضاً جوائز XMAGE Awards 2023، المسابقة السنوية التي تحتفل بالإلهام والإبداع من خلال الصور ومقاطع الفيديو المذهلة التي يجري التقاطها في جميع أنحاء العالم باستخدام أجهزة هواوي. ومنذ العام 2017، شارك مستخدمون من 170 دولة ومنطقة في هذه المسابقة السنوية، حيث ساهموا بما يقرب من أربعة ملايين مشاركة حتى الآن، وهذا يجعل جوائز XMAGE تراثاً فنّياً وثقافياً قائماً بذاته، ويحتوي على محطات من تاريخ البشرية من وجهات نظر عالمية.

وفي هذا الإطار، تدعو شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المصوّرين الهواة والمحترفين للانضمام إلى المسابقة ومشاركة صورهم الأكثر جمالاً وإلهاماً للفوز بإحدى جوائز XMAGE Awards 2023لهذا العام والتي هي كما يلي: 3 فائزين بالجائزة الكبرى، 24 فائزاً بجوائز «الأفضل في الفئة»، 27 فائزاً بجوائز المرتبة الثانية، و5 فائزين بجوائز تقديرية. ويمكن للفائزين الحصول على جوائز مالية قد تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار أمريكي.

هذا وسوف يغلق باب المشاركة في 15 أغسطس 2023. ولمزيد من المعلومات ومعرفة شروط وأحكام المسابقة، إضافة إلى تقديم طلب المشاركة، يرجى زيارة موقع المسابقة: https://gallery.consumer.huawei.com

وفي سياق متّصل، تقدّم شركة هواوي فرصة رائعة لامتلاك هاتف HUAWEI P60 Pro المتطوّر بسعر لا يُضاهى! فلفترة محدودة فقط، يمكنك الاستمتاع بخصم قدره 600 ريال سعودي على هذا الهاتف الذكي المتميّز.