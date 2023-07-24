وسط مجموعة واسعة من خيارات الهواتف الذكية المتاحة في السوق، قد يكون تحديد الخيار المثالي مربكًا عند مقارنة العديد من الميزات. في عصرنا الحالي، يسعى المستخدمون إلى تحقيق تطورات مبتكرة في تكنولوجيا الكاميرا والأداء وعمر البطارية، وهي جوانب تشتهر بها HONOR، كما أن تقديم HONOR 90 الجديد يعزز مكانة HONOR كمبتكر جدير بالملاحظة في عالم الهواتف الذكية.

من خلال الاستفادة من استثمارات الشركة الكبيرة في البحث والتطوير، يوفر HONOR 90 تجربة مستخدم مميزة، مع قدرات كاميرا استثنائية وأداء مبهر وابتكارات لراحة العين. هذا هو السبب في أننا نوصي بـ HONOR 90 باعتباره هاتفك الذكي الجدير بالثقة عند التفكير بالترقية.

AI Vlog Master

بفضل برنامج AI Vlog Master الاستثنائي، يرتقي HONOR 90 5G بإنشاء الفيديو إلى مستوى جديد تماما.

ستبهرك إمكانيات AI Vlog Master الاستثنائية التي ستحدث ثورة في صناعة الفيديو إلى الأبد.

تخيل الراحة التي تمنحها لك «AI Instant Movie»، أداة فعّالة تبسط إنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية جاهزة للمشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببضع نقرات فقط. بفضل هذه الميزة يمكنك تحويل لقطاتك بسهولة إلى محتوى جذاب وقابل للمشاركة، مما يجعله مثاليًا لالتقاط اللحظات التي لا تنسى.

مع ميزة اقتراح وضع التصوير بالذكاء الاصطناعي، يمكن لهاتف HONOR 90 5G اكتشاف المشهد الذي تلتقطه والتوصية بأفضل وضع فيديو لتحقيق أقصى استفادة من اللحظة. هذا يعني أنه يمكنك بسهولة تحقيق إعدادات الفيديو المثالية لأي موقف، مما يضمن تألق مقاطع الفيديو الخاصة بك حقًا.

سواء كنت تلتقط مناظر طبيعية خلابة أو مناظر مدينة نابضة بالحياة أو تجمعًا شيقًا، سيرشدك HONOR 90 5G نحو التقاط مقاطع فيديو مناسبة تمامًا للمشهد، مما يوفر نتائج رائعة في كل مرة.

يقدم HONOR 90 5G ميزة رائعة لتقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، والتي تعزز جودة الصوت عند تسجيل مقطع فيديو من خلال القضاء على ضوضاء الخلفية بشكل فعال، سواء كنت تلتقط مقطع فيديو في بيئة مزدحمة أو تجري مكالمة صوتية في محيط صاخب، فإن هذه التقنية المتقدمة تحدد بذكاء الضوضاء غير المرغوب فيها وتفلترها، مما يضمن صوتًا واضحًا ونقيًا. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لمنشئي المحتوى ومدوني الفيديو والأفراد الذين يقدرون الصوت عالي الجودة في تسجيلاتهم واتصالاتهم.

شاشة عرض مُريحة بدون ضرر على العين

نحن نتفهم -كمستخدمين- القلق المتزايد بشأن المخاطر المحتملة على أعيننا من الاستخدام المطول للهواتف الذكية. من الضروري إعطاء الأولوية لصحة أعيننا واتخاذ تدابير استباقية للتخفيف من أي إجهاد أو مشكلات محتملة.

يولي HONOR 90 أهمية كبيرة لراحة عينيك، مما يضمن تجربة خالية من الإجهاد. مع التصميم المدروس والميزات المبتكرة، فإنه يوفر الأداء البصري الأمثل مع الحفاظ على صحة عينيك. بفضل تقنية التعتيم PWM البالغة 3840 هرتز على الهاتف الذكي، تحافظ الشاشة على تجربة خالية من الوميض حتى في مستويات السطوع المنخفضة.

تتفهم HONOR أهمية ظروف الإضاءة الطبيعية وقد قامت بدمج تقنية الإضاءة الديناميكية في HONOR 90 من خلال محاكاة إيقاعات الضوء الطبيعي واستخدام تقنية التعتيم الديناميكي، فإنه يحفز حركة العضلات الهدبية ويقلل من إجهاد العين بنسبة تصل إلى 18٪.

يتكيف مستوى سطوع الشاشة أيضًا تلقائيًا مع ظروف الإضاءة الخارجية، مما يوفر رؤية مثالية دون إجهاد عينيك أثناء العمل. كل هذه الميزات المبتكرة تجعل HONOR 90 رفيقًا موثوقًا يعطي الأولوية لصحة عينيك، مما يضمن تجربة مريحة وغامرة في سيناريوهات مختلفة.

كاميرا فائقة الوضوح بدقة 200 ميجابكسل

يعد نظام كاميرا HONOR 90 جوهرة حقيقية، حيث يقدم مجموعة من الميزات والإمكانيات التي تلبي كل سيناريو التقاط. يعد نظام الكاميرا هذا شهادة على التفاني والابتكار وراء HONOR 90 مع أجهزته القوية والتحسينات الذكية، فإنه يمهد لك الطريق لإطلاق العنان لإبداعك والتقاط لحظات لا تُنسى بسهولة.

ظهر HONOR 90 ككاميرا غير مسبوقة مع العديد من الميزات المبتكرة. في قلب نظام الكاميرا هذا، توجد كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل، ومجهزة بمستشعر قياس 1 / 1.4 بوصة، جاهز لالتقاط لحظات تحبس الأنفاس. تكملها كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو، توفر مجال رؤية 112 درجة لالتقاط مناظر طبيعية واسعة ولقطات مقرّبة مفصلة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل على تحسين قدرة الكاميرا على قياس المسافة بدقة، مما ينتج عنه تأثيرات مذهلة لعمق المجال.

من الأمام، تتألق الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل في التقاط صور سيلفي مذهلة، مليئة بالتفاصيل المعقدة. هذا يجعل HONOR 90 رفيقًا مثاليًا إذا كنت منشئ محتوى، لأنه يمكّنك من إنتاج صور جذابة. تم تحسين تأثيرات البوكيه أيضًا لتوفير انتقال طبيعي أكثر بين ضبابية الخلفية والموضوع، مما يضيف طبقة إضافية من الاحتراف إلى صورك الشخصية.

شاشة رباعية الانحناء الرائدة في الصناعة

يأتي HONOR 90 بشاشة مصممة لتأسر حواسك، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة تجذبك إلى عالم من الترفيه مع شاشة كبيرة منحنية رباعية، تمتد بسخاء على 6.7 بوصة. تكشف لوحة AMOLED أسفل الزجاج عن دقة مذهلة تبلغ 2664 × 1200، مما يضمن أنك سواء كنت تشاهد الأفلام أو تلعب الألعاب أو تنغمس في محتوى الوسائط المتعددة، ستتمتع بصور عالية الجودة بتفاصيل ملحوظة.

لكن الشاشة لا تتوقف عند هذا الحد. من خلال التدرج اللوني الواسع الذي يشمل 1.07 مليار لون والتغطية الكاملة لمساحة الألوان DCI-P3، تكمل هذه الشاشة دقتها من خلال تقديم مرئيات تخطف الأنفاس. استعد لمشاهدة مجموعة نابضة بالحياة من الأشكال التي تضفي الحيوية على أفلامك وألعابك والوسائط المتعددة المفضلة لديك بواقعية مذهلة.

تجربة مستخدم سلسة تمنحك راحة البال

يتميز HONOR 90 بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 من الجيل الأول المُحسن الذي يوفر أداءً رائعًا، ويتعامل بسهولة مع المهمات الأكثر صعوبة. مع هذه الشرائح القوية، يمكنك توقع إنجاز مهمات متعددة بسلاسة وتشغيل سلس في سيناريوهات مختلفة.

إضافة إلى ذلك، يعمل الجهاز على HONOR MagicOS 7.1، وهو إصدار مخصص من Android 13. يعزز نظام التشغيل المتقدم هذا تجربة هاتفك الذكي بشكل عام من خلال ميزاته المحسنة ووظائفه الذكية. سواء كنت تتنقل بين التطبيقات أو الألعاب أو تدير مهامك اليومية، يوفر HONOR 90 واجهة مستخدم أكثر ذكاءً وملاءمة تلبي جميع احتياجاتك.

السعر والتوفر

يتوفر HONOR 90 بثلاثة ألوان رائعة – الفضي الماسي والأخضر الزمردي والأسود منتصف الليل، وكلها مستوحاة من جمال الطبيعة ومصممة للمستخدمين محبي الأناقة.

هاتف HONOR 90 5G سيتوفر للطلب المسبق بسعر يبدأ من 1699 ريالا للنسخة سعة (8GB+256GB) وبسعر 2099 سعة (12GB+512GB)مع هدايا بقيمة 1327 ريالا تتضمن سماعات، HONOR Care+، وأكثر.