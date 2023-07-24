قضى خمسة أطفال دون العاشرة في حريق اندلع في منطقة بوكافو بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية. بدأ الحريق من موقد كانت الأم تعد فيه الطعام.وصرح رئيس بلدية باغيرا في بوكافو بمقاطعة جنوب كيفو باسيونس بنغهيا، لوكالة فرانس برس، أن الضحايا «خمسة قتلى وجريحان واحتراق 26 منزلاً على الأقل».وأوضح المسؤول، أن الخمسة الأطفال هم «دون العاشرة»، بينهم أربعة من الأسرة التي اندلعت النيران في منزلها أثناء نوم الأطفال.