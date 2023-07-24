أوضحت مجلة «Jolie» المعنية بالموضة والجمال، أن غسيل الشعر بشامبو لا ينظف الشعر فقط، بل يعتني به أيضاً. ولهذا ينبغي استعمال شامبو يحتوي على حمض الهيالورونيك، والذي يعمل على ترطيب الشعر ويحميه من الجفاف، فضلاً عن أنه يمنح الشعر الملمس الأملس واللمعان الساحر، وقدمت 5 نصائح للعناية بالشعر، هي:
استعمال مرطب «Conditioner»
استعمال أنواع الشامبو الصحية
الاستعانة بمنتجات زيتية
شمول المنتج على البروتينات
غسيل الشعر بعناية وبمياه آمنة
استعمال مرطب «Conditioner»
استعمال أنواع الشامبو الصحية
الاستعانة بمنتجات زيتية
شمول المنتج على البروتينات
غسيل الشعر بعناية وبمياه آمنة