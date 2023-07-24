أوضحت مجلة «Jolie» المعنية بالموضة والجمال، أن غسيل الشعر بشامبو لا ينظف الشعر فقط، بل يعتني به أيضاً. ولهذا ينبغي استعمال شامبو يحتوي على حمض الهيالورونيك، والذي يعمل على ترطيب الشعر ويحميه من الجفاف، فضلاً عن أنه يمنح الشعر الملمس الأملس واللمعان الساحر، وقدمت 5 نصائح للعناية بالشعر، هي:استعمال مرطب «Conditioner»استعمال أنواع الشامبو الصحيةالاستعانة بمنتجات زيتيةشمول المنتج على البروتيناتغسيل الشعر بعناية وبمياه آمنة