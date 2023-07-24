أظهرت دراسة حديثة، أن نحو خمسة مليارات شخص، أي ما يزيد على 60% من سكان العالم، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي، بحسب حسابات شركة الاستشارات الرقمية «كيبيوس» في تقريرها الأخير.وأظهرت الدراسة، أن 4 من التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين عالمياً مملوكة لشبكة ميتا، وهي: «واتساب وإنستغرام وفيسبوك وماسنجر»، كما تضم قائمة المنصات الاجتماعية الأكثر رواجاً «تويتر»، و«تليغرام».وأشارت «كيبيوس» بحسب البيان، إلى أن لكل مستخدم حسابات على سبع شبكات اجتماعية.وأشارت الدراسة، إلى تفاوت كبير في استخدام وسائل التواصل بين مناطق العالم، إذ يستخدمها شخص واحد فقط من كل 11 شخصاً في شرق أفريقيا ووسطها. وتلامس هذه النسبة واحداً من كل ثلاثة أشخاص في الهند، التي أصبحت رسمياً هذا العام أكبر بلد في العالم من ناحية الكثافة السكانية.أما الصين فتُشكّل منشأ ثلاثة من التطبيقات الأكثر انتشاراً في العالم، وهي: «وي تشات، وتيك توك، ودويين»، (نسخة تيك توك الخاصة بالمستخدمين في الصين).