أوضحت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعتي ستانفورد وبيركلي الأمريكيتين أن نموذج اللغة الكبير GPT، الذي يشكل أساس روبوت الدردشة ChatGPT من شركة OpenAI أصبح أغبى، وذلك بخلاف ما يدعيه مسؤولو الشركة.

إذ وجد الباحثون أنه على مدار بضعة أشهر، غيّر كل من نموذجي (جي بي تي-3.5) و(جي بي تي-4) «سلوكهما» على نحو كبير، إذ أخذت دقة ردودهما تنخفض، مما يؤكد صحة تَندّر المستخدمين بشأن التدهور الواضح في أداء أحدث إصدارات النموذج في الأشهر التي تلت إصداره.

وكتب الباحثون في ملخص ورقتهم البحثية أن نموذج (جي بي تي-4) في شهر مارس 2023 كان جيدا جدا في تحديد الأعداد الأولية، وذلك بدقة بلغت نسبتها 97.6%، لكنه في شهر يونيو 2023 كان ضعيفا جدا في الأسئلة نفسها مع دقة لم تتعدَّ 2.4%.

وأضاف الباحثون: «عانى كل من (جي بي تي-4) و(جي بي تي-3.5) المزيد من أخطاء التنسيق في إنشاء التعليمات البرمجية في شهر يونيو مقارنة بشهر مارس».

وتؤكد هذه الدراسة ما قاله المستخدمون منذ أكثر من شهر، وذلك أنهم استخدموا روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT الذي يعتمد على نموذجي (جي بي تي-3.5) و(جي بي تي-4) فلاحظوا مع مرور الوقت أنه أصبح أغبى.