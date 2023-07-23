كشف موقع WABetaInfo أن «واتساب» تختبر زيادة عدد جهات الاتصال التي يمكن معها بدء مكالمة مرئية جماعية.

وتتيح «واتساب»، المملوكة لشركة ميتا، إجراء مكالمات الفيديو لما يصل إلى 32 جهة اتصال في الوقت ذاته، ولكنها تتيح بدء المكالمات بسبع جهات اتصال فقط، وبعد بدء المكالمة يمكن للعدد المتبقي إلى 32 الانضمام إلى المكالمة.

وتختبر الخدمة حاليا رفع عدد جهات الاتصال التي يمكن معها بدء مكالمة مرئية جماعية إلى 15 شخصًا، وذلك في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.15.14 من تطبيق واتساب لنظام أندرويد، وفي الإصدار ذي الرقم 23.15.1.70 من تطبيق واتساب لنظام آي أو إس.

ويُعتقد أن الهدف الرئيسي من هذا التحديث هو تمكين المستخدمين من اختيار المزيد من المشاركين أثناء إعداد المكالمة الجماعية.