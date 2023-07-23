التين الشوكي أو الإجاص الشائك هو الاسم نفسه للفاكهة الصيفية اللذيذة التي تنمو على حافة ألواح نوع معين من نبات الصبار، تحتوي على تركيبة فريدة من العناصر الغذائية، بما في ذلك المستويات العالية من «فيتامين C» وفيتامينات «عائلة B» والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والألياف الغذائية، ما يجعل فوائدها مذهلة للصحة والوقاية من الأمراض، وتتمثل في:
تعزيز المناعة وكبح الالتهابات
مقاومة السرطان وتعزيز صحة القلب
تقوية الأسنان والعظام
حماية الجلد والبشرة
إنقاص الوزن
تعزيز المناعة وكبح الالتهابات
مقاومة السرطان وتعزيز صحة القلب
تقوية الأسنان والعظام
حماية الجلد والبشرة
إنقاص الوزن