التين الشوكي أو الإجاص الشائك هو الاسم نفسه للفاكهة الصيفية اللذيذة التي تنمو على حافة ألواح نوع معين من نبات الصبار، تحتوي على تركيبة فريدة من العناصر الغذائية، بما في ذلك المستويات العالية من «فيتامين C» وفيتامينات «عائلة B» والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والألياف الغذائية، ما يجعل فوائدها مذهلة للصحة والوقاية من الأمراض، وتتمثل في:تعزيز المناعة وكبح الالتهاباتمقاومة السرطان وتعزيز صحة القلبتقوية الأسنان والعظامحماية الجلد والبشرةإنقاص الوزن