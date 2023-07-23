حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن حمّى الضنك تهدد ما يقارب نصف سكان العالم، خصوصاً مع وصول عدد الإصابات سنوياً إلى ما بين 100 مليون و400 مليون شخص.وذكرت المنظمة، في إحاطة إعلامية للدكتور رامان فلايودان المسؤول بقطاع مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة بها، أن المنطقة الأمريكية وحدها أبلغت خلال الجزء المنقضي من العام الحالي عن نحو 3 ملايين حالة إصابة.وأوضح الدكتور فلايودان، أن حمى الضنك لا تظهر أعراضها غالباً على معظم المصابين، فيما تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً في ارتفاع درجة الحرارة، والصداع، وآلام الجسم، والغثيان، والطفح الجلدي.