تخوض الفنانة المصرية وفاء عامر، أولى تجاربها في عالم تقديم البرامج التلفزيونية، من خلال برنامج جديد على قناة (هي) بحسب AE24ورحبت القناة بانضمام عامر إليها، وقال رئيس مجلس إدارة القناة إيهاب جلال: «إن انضمام نجمة بحجم وفاء عامر للشاشة هو بمثابة إضافة كبيرة، خصوصاً أن الجمهور سيراها لأول مرة في رداء مذيعة، ونشرت القناة الفيديو التشويقي للبرنامج».من جانبها، أعربت وفاء عامر، عن سعادتها بانضمامها إلى القناة، ونشرت فيديو تشويقياً قالت فيه: «يا ترى إيه حكاية (هي)؟ وهنعمل إيه في (هي)؟، ومن (هي)؟، انتظروني في مفاجأة جديدة هقولكم عليها، مع (هي) وبس».