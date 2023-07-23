أكدت طبيبة متخصصة أن إضافات النكهات الغذائية والمواد الحافظة والصبغات والمكثفات يمكن أن تسرّع في شيخوخة الجسم، ووفقاً لتقرير نشر في «روسيا اليوم»، قالت أخصائية أمراض الباطنية الدكتورة كميلة إيسايفا: إن للسكر تأثيراً سلبياً جداً في الجلد؛ لأن زيادته تسبب تكسير البروتين في الجسم، ما يؤدي إلى إنتاج سموم تكسر الكولاجين في الجلد، وتجعله أقل مرونة، وتصنف الطبيبة النقانق والصوص بخانة الأطعمة والمواد الضارة، مشيرة إلى أن هذه المواد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.كما يمكن أن تحفز الإصابة بداء السكري وسرطان القولون، لذلك تنصح باستبدالها بالدهون المفيدة.