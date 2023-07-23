أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أمس، الفرق المختارة للتنافس في تحدي «صناعة فيلم في 48 ساعة»، الذي يستهدف المواهب الشابة في المملكة الراغبين في دخول عالم الإخراج من المواطنين والمقيمين.ويأتي التحدي بدعم من المركز الثقافي الفرنسي، والقنصلية الفرنسية بجدة، والسفارة الفرنسية، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي لاكتشاف المواهب غير المعروفة، وتقديمها للجمهور السعودي والعالمي من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لإنشاء مشاريعهم السينمائية الخاصة.وتنافس في تحدي «صناعة فيلم في 48 ساعة» 15 فريقاً، إذ سيتم اختتام التحدي بعرض الأفلام في شهر أغسطس القادم، واختيار الفريقين الفائزين، على أن يحصل قائد أو قائدة كل فريق على الانتداب للمشاركة في إحدى فعاليات السينما والإخراج بفرنسا في عام 2024م.وجاءت الفرق المتنافسة في تحدي «صناعة فيلم في 48 ساعة» كما يلي: ZENDANAH، وFIGMENTS، وRIGHTERS HOUSE، وASSEMBLY، وJSR، وIRTIJAL، وKASHEEB، وBELONGER، وNEW GEN، وTIME WARP، و6TH GRADE C، وMT. RADWA، وARCHIVE PRODUCTION، وCINEMATIC CREATORS، وSMITHEES.