حتماً سينتابك الذهول عند دخولك إلى "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" حيث تشاهد حيوانات بحرية لم تشاهدها سوى في الأفلام والكتب الدراسية وهي تتنفس وتمارس الحياة بشكل طبيعي في أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، بل تعد الأكبر وتحوي أكثر من 100 ألف حيوان بحري جميعها تتنفس في أكثر من 45 مليون لتر من مياة المحيطات التي تروي قصة المحيط الذي يجمعنا، لإبراز الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض وفي المحيطات، وتمثل مصدر إلهام للحفاظ على الحياة على كوكب الأرض.

توفر "سي وورلد أبوظبي" للضيوف أفضل التجارب التفاعلية ضمن ثمانية عوالم فريدة يضم كل منها مرافق وجولات متميزة وتجارب للتفاعل عن قرب مع الحيوانات البحرية، وعروضاً تعليمية وجولات ترفيهية مُلهمة، فضلاً عن أشهى تجارب الطعام والتسوق الحصرية.

تلتزم "سي وورلد أبوظبي" بتوفير أعلى معايير الرفق بالحيوان بناءً على أفضل الممارسات التي وضعتها منظمات رعاية الحيوان المعترف بها دولياً،. وتعتبر "سي وورلد أبوظبي" أول منشأة في المنطقة تحصل على شهادة المطابقة من منظمة "جلوبال هيومين".

لقد تم تصميم بيئة طبيعية للحيوانات في "سي وورلد أبوظبي" خصيصاً باستخدام أحدث التقنيات ونهج يركز على رعايتها. يكرس فريق "سي وورلد أبوظبي" من الأطباء والعلماء والمتخصصين حياتهم لرعاية الحيوانات وإلهام الجيل القادم لحماية المحيط.

وتحتضن "سي وورلد أبوظبي" أيضاً مركز "ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أبوظبي"، وهو أول مركز متخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة.

يعمل المركز كمرفق متقدم لعلوم الحياة البحرية، ومساهم رئيسي في جهود الحفاظ عليها في المنطقة وخارجها. ويهدف "ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ" إلى البناء على الإرث العريق الذي تتمتع به "سي وورلد" التي تعتبر من أكبر المؤسسات المعنية بإنقاذ الأحياء البحرية في العالم، وتسخير معرفتها الواسعة وخبرتها الطويلة التي تمتد لأكثر من 60 عاماً في رعاية الحيوانات والإنقاذ وإعادة التأهيل والدراسات البحثية والعلمية لتعزيز جهود الحفاظ على الأحياء البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.